Erich Clahsen hatte Glück. Seine beiden Gelben Tonnen wurden geleert, aber erst nach seinen Hinweis, dass diese Behälter von Dritten befüllt worden seien. Foto: Klaus Plath up-down up-down Das Chaos geht weiter RMG holt in Uetersen nur Gelbe Säcke ab – befüllte Tonnen bleiben stehen Von Klaus Plath | 04.01.2023, 17:00 Uhr

Am Mittwoch war es so weit. In Uetersen wurden die Gelben Säcke erstmals vom neuen Verwerter, RMG, abgeholt. Befüllte Tonnen blieben stehen. Für die Entleerung dieser Behälter hat RMG keinen Auftrag, sie gehören der GAB.