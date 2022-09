Der Einsatz an der Reuterstraße verlief zum Glück glimpflich. Foto: Klaus Plath up-down up-down Feuerwehr Uetersen im Einsatz Piepender Rauchmelder schreckt Anwohner an der Reuterstraße auf Von Klaus Plath | 01.09.2022, 19:00 Uhr

Die Feuerwehr Uetersen ist am Donnerstag (1. September) alarmiert worden. Ein Rauchmelder hatte die Nachbarschaft aufgeschreckt. Der Melder piepte in einem Wohngebäude an der Reuterstraße.