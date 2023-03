26 Fahrer sind an einem Tag in Uetersen mit Handy am Steuer erwischt worden. Symbolfoto: Melissa Erichsen up-down up-down Großkontrolle in Uetersen Polizei erwischt zahlreiche Fahrer unangeschnallt und mit Handy am Ohr Von Thomas Pöhlsen | 10.03.2023, 18:14 Uhr

Bei einem Großeinsatz an verschiedenen Orten in Uetersen hat die Polizei an zahlreiche Autofahrer Strafzettel wegen Telefonierens am Steuer und Verletzung der Anschnallpflicht verteilen müssen.