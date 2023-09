Zu Erinnerung an das KZ Buchenwald Gegen das Vergessen der Gräueltaten der Nazis: Uetersen pflanzt einen Wildapfel-Baum im Cäcilie-Bleekerpark Von Klaus Plath | 05.09.2023, 16:00 Uhr Der rote Kreis markiert den vom Baubetriebshof der Stadt Uetersen vorgeschlagenen Standort für die Pflanzung des Baums. Foto: Stefanie Schmedes up-down up-down

Im Cäcilie-Bleekerpark, dem alten Uetersener Friedhof, soll ein Wildapfelbaum gepflanzt werden. Uetersen beteiligt sich damit an der Aktion des Vereins Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda, der an die im KZ Buchenwald erfolgten Massentötungen von Menschen während der NS-Zeit erinnert. Gepflanzt werden soll der Baum am 3. Oktober.