Jürgen Prahl (von links) und Roland Dilchert vom Nabu Uetersen haben sich in die Diskussion um den Ausbau der Uetersener Straße Ossenpadd eingebracht. Ihre Vorschläge lassen aufhorchen. Foto: Klaus Plath up-down up-down Nach Ende der Straßenbausatzung Ausbau des Ossenpadd in Uetersen: Das sagt der Nabu Von Klaus Plath | 20.04.2023, 17:30 Uhr

Wie soll der Ossenpadd in Uetersen ausgebaut werden? Am 27. April wird das erneut im Bauausschuss debattiert. Jetzt hat sich auch der Nabu zu Wort gemeldet. Er bringt neue Vorschläge in die Diskussion ein.