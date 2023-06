Drei Feuerwehrleute aus Uetersen bereiten sich auf ihren Einsatz vor. Foto: Klaus Plath up-down up-down Rettungshubschrauber im Einsatz Zu heiß: Topf mit heißem Paraffin explodiert – Mann erleidet in Uetersen schwere Verbrennungen Von Klaus Plath | 21.06.2023, 14:31 Uhr | Update vor 4 Std.

Schwere, unter Umständen sogar lebensgefährliche Verletzungen, hat sich ein 24 Jahre alter Mann in Uetersen zugezogen. Er kam am Mittwoch mit kochend heißem Paraffin in Berührung.