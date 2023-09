Livekontakt zu einer Autorin Von einem Garten über der Elbe: Romanvorstellung in der Stadtbücherei Uetersen Von Klaus Plath | 26.09.2023, 12:00 Uhr Anja Jäckel, stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei Uetersen, freut sich auf den literarischen Abend, für den es bereits Karten gibt. Vorgestellt wird ein Roman von Marion Lagoda, bei dem es über den „Römischen Garten“ in Hamburg geht. Foto: Susanne Heinze up-down up-down

Die in Hamburg lebende Autorin Marion Lagoda ist am 5. Oktober zu Gast in der Bücherei Uetersen. Sie wird ihren Roman „Ein Garten über der Elbe“ vorstellen.