Museumsleiterin Ute Harms freut sich auf die Ausstellung mit Arbeiten von Frauke Gloyer. Vernissage ist am Sonnabend (18. März) im Herrenhaus von Langes Tannen. Foto: Klaus Plath Frauke Gloyer in Uetersen zu Gast Museum Langes Tannen: Ute Harms freut sich auf eine Norddeutsche Realistin Von Klaus Plath | 18.03.2023, 10:00 Uhr

„Stille Momente aus dem Norden“, so ist eine Ausstellung des Museums Langes Tannen in Uetersen überschrieben, die am Sonnabend (18. März) im Herrenhaus eröffnet wird. Zu sehen sind Bilder der Malerin Frauke Gloyer.