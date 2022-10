Anja Jäckel, stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei Uetersen, steht im Lager (Archiv) der Stadtbücherei Uetersen. Von diesem Raum muss sich die Bücherei trennen, er wird für die Kita benötigt, die nebenan einziehen soll. Foto: Susanne Heinze up-down up-down Kita zieht ins Jugendzentrum Umbaupläne an Berliner Straße betreffen auch Uetersens Stadtbücherei Von Klaus Plath | 17.10.2022, 18:00 Uhr

Am 1. August 2023 soll in Uetersen eine Kita eingeweiht werden. Entstehen wird sie im ehemaligen Jugendzentrum an der Berliner Straße. Vom Umbau betroffen ist auch die Bücherei. Ein Lagerraum muss geopfert werden.