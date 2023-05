Bei der Bürgermeisterwahl 2020 wurde er nur zweiter Sieger, verlor gegen Dirk Woschei (SPD) in der Stichwahl. Doch zwei Jahre später will Baris Karabacak durchstarten. Erklärtes Ziel des Uetersener CDU-Chefs: Er will Bürgervorsteher der Rosen- und Hochzeitsstadt werden.

