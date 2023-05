Die Stadtwerke Neumünster sind Partner der Stadt Uetersen für den schnellen Ausbau des Glasfasernetzes. Archivfoto: dpa up-down up-down Lichtgeschwindigkeit im Internet Glasfaser-Ausbau in Uetersen: Stadtwerke Neumünster wollen fast alle Haushalte anschließen Von Klaus Plath | 10.05.2023, 14:00 Uhr

„Warp 1“, Datenübertragung per Lichtgeschwindigkeit also, soll bald in ganz Uetersen Realität werden. Die Stadtwerke Neumünster und die Stadt Uetersen arbeiten nach einem entsprechenden Ratsbeschluss eng zusammen, um Uetersen mit einem Glasfasernetz auszubauen.