An der Straße Röpckes Mühle Uetersen: Einbruch in Restaurant – Geld gestohlen Von Klaus Plath | 20.03.2023, 17:26 Uhr

Unbekannte sind in ein Restaurant an der Straße Röpckes Mühle in Uetersen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber, um die Straftat, bei der auch etwas gestohlen wurde, aufklären zu können.