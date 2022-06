Die Polizei wurde alarmiert, nachdem eine Angestellte eines Uetersener Supermarkts einen Verdächtigen im abgeschlossenen Markt gesehen hatte. FOTO: Symbolfoto: Michael Gstettenbauer via www.imago-images.de Großer Sand in Uetersen Mann lässt sich in Supermarkt einschließen und wird erwischt Von Klaus Plath | 30.05.2022, 16:16 Uhr

Die Polizei nahm einen Mann fest, der sich in Uetersen in einem verschlossenen Supermarkt aufgehalten hatte. Er gab an, auf der Toilette eingeschlafen zu sein. Das Ergebnis seiner Durchsuchung ließ anderes vermuten.