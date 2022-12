Erneut war die Feuerwehr am Uetersener Ahornweg im Einsatz. Foto: Klaus Plath up-down up-down Einsatz am Mittag Uetersen: Brennender Gegenstand in Wohnung geworfen – Kripo ermittelt Von Sylvia Kaufmann | 05.12.2022, 18:18 Uhr

Die Feuerwehr Uetersen war am Montag zu dem Einsatz gerufen worden. In einem Mehrfamilienhaus am Ahornweg hatten Unbekannte einen brennenden Gegenstand durch den Briefkastenschlitz geworfen.