Bolz Block-Geschäftsführer Ralf Biel hat auf dem ehemaligen Hatlapa/MacGregor-Gelände weitere Hallenflächen angemietet. Nach Corona möchte der Bestandspächter durchstarten. Foto: Klaus Plath up-down up-down Gewerbepark in Uetersen Mehrere Neuvermietungen am Tornescher Weg: Bolz Block expandiert Von Klaus Plath | 27.03.2023, 06:00 Uhr

Das frühere Hatlapa-Gelände am Tornescher Weg in Uetersen ist an die Kiefer-Zehner-Gruppe verkauft worden. Der neue Eigentümer ist bemüht, die jetzt leerstehenden Hallen neu zu vermieten. Es gibt erste Erfolge und zwei zufriedene Bestandskunden.