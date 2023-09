Der Zeitraum von 1928 bis 1945 Der Beginn des Luftsports in Uetersen: Bilder-Vortrag am 1. Oktober im Heimatmuseum Von Klaus Plath | 28.09.2023, 17:00 Uhr Ein Segelflugzeug hebt auf dem Gelände des Alten Sportplatzes ab. Foto: Heimatmuseum Uetersen up-down up-down

Die Geschichte des Uetersener Luftsports, beginnend im Jahr 1928, wird am 1. Oktober von Frank Quast, Chef des stadt- und heimatgeschichtlichen Museums an der Parkstraße, in Uetersen beleuchtet.