Mädchen und Jungen des Waldkindergartens Uetersen haben schon mal zur Probe gebastelt. Einige von ihnen wollen am Nikolaustag mit dabei sein, wenn vor dem Herrenhaus Langes Tannen Weihnachtsgestecke gebastelt werden. Foto: Verein Kinder- und Jugendarbeit Langes Tannen Uetersen

Langes Tannen Uetersen Verein lädt für den Nikolaustag zum Basteln von Gestecken für Kinder ein Von Sylvia Kaufmann | 01.12.2022, 14:00 Uhr

Der Verein für Kinder- und Jugendarbeit in Langes Tannen Uetersen lädt am Dienstag zum Gestalten von Weihnachtsgestecken ein. Gebastelt wird auf dem Gelände an der Heidgrabener Straße.