Während des Schlagernachmittags wurde auch getanzt. Foto: Hubert Trenkner / Awo Uetersen up-down up-down Seniorenschwof für Hus Sünnschien Schlagerparty bei der Awo Uetersen: 500 Euro für die Eltern-Kind-Gruppe in Langes Tannen Von Klaus Plath | 25.05.2023, 16:19 Uhr

Die Eltern-Kind-Gruppe der Awo in Langes Tannen erhielt vom Awo-Ortsverein Uetersen eine Spende in Höhe von 500 Euro. Die Einrichtung befindet sich in Trägerschaft des Awo-Landesverbands Schleswig-Holstein. Das Geld aus Uetersen wurde quasi ertanzt.