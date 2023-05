Batterien und kaputte Elektrogeräte können am Sonnabend in Uetersen abgegeben werden. Foto: Klaus Plath up-down up-down Praktizierter Umweltschutz Schadstoffmobil in Uetersen: Elektroschrott und Chemikalien werden angenommen Von Klaus Plath | 25.05.2023, 13:00 Uhr

Farben, Lacke, ausgediente Batterien und weitere Schadstoffe werden am Sonnabend in Uetersen kostenlos entgegengenommen. Das Schadstoffmobil des Kreises parkt dann wieder am Stichhafen.