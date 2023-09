Nach Modernisierung Neu und größer: Aldi am Gerberplatz in Uetersen öffnet wieder Von Klaus Plath | 06.09.2023, 06:00 Uhr Die Fassadenfront des Aldimarks. Die Neugestaltung der Filiale am Gerberplatz in Uetersen ist schon deutlich sichtbar. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Der Aldimarkt am Gerberplatz in Uetersen wird demnächst wieder geöffnet. Nach dann fast fünfmonatiger Schließzeit. Die Filiale in Uetersen wurde modernisiert.