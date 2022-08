DJ Ras Jamaika ist beim Hakuna-Matata-Festival in Uetersen zu Gast. Er unterhält mit tanzbaren Rhythmen am Sonnabend (10. September). FOTO: Michael Kanini up-down up-down Hakuna Matata in Uetersen Buntes Festival in Langes Tannen für Toleranz und gegen Rassismus Von Klaus Plath | 25.08.2022, 17:00 Uhr

„Hakuna Matata“, so heißt es in diesem Jahr zum dritten Mal in Uetersen. Das zweitägige Festival in Langes Tannen lässt einen Hauch von Ostafrika in die Rosenstadt wehen. Es ist etwas kleiner gehalten als 2021.