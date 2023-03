21.11.2022, Thema Einbruchdiebstahl in Wohnhäuser, Symbolbild, Einbrecher versucht durchs Fenster in eine Wohnung zu kom Symbolfoto: Imago/MiS up-down up-down Tatort Hatzburgtwiete Überwachungskamera filmt Einbruch in Einfamilienhaus in Wedel Von Oliver Gabriel | 26.03.2023, 18:04 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Hatzburgtwiete in Wedel lässt sich der Tatzeitpunkt genau bestimmen: Eine Überwachungskamera filmte die Tat am Sonnabendabend (25. März).