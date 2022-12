Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zu ähnlichen Taten. Symbolfoto: dpa up-down up-down Deal übers Internet Kein Ende der Überfall-Serie: Erneuter Raubversuch in Wedel Von Inge Jacobshagen | 21.12.2022, 14:16 Uhr

Per Internet wird der Treffpunkt vereinbart, dann versuchen Unbekannte, die Käufer auszurauben. Die Masche reißt nicht ab in Wedel, jetzt meldet die Polizei den vierten Überfall in vier Wochen.