Reparaturarbeiten laufen Probleme mit der Trinkwasser-Versorgung: Holsteiner Wasser entdeckt großes Leck in Uetersen Von Klaus Plath | 09.08.2023, 11:40 Uhr | Update vor 32 Min. Blick ins Loch in Richtung der Unterspülung. Mehrere Kubikmeter Sand waren vom Wasser bereits ausgespült worden. Die Asphaltdecke hätte einem schweren Lkw oder Bus wohl nicht mehr Stand gehalten. Foto: Klaus Plath up-down up-down

In vielen Haushalten im Osten des Kreises Pinneberg kam zeitweise weniger Wasser als gewohnt aus dem Hahn. Betroffen waren Uetersen und Tornesch sowie zwei Dörfer im Umland. Mittlerweile hat der Versorger die Stelle entdeckt, an der es einen Schaden gibt. Sie liegt in Uetersen.