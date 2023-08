Bis zum Herbst Bauarbeiten in Uetersen: Tornescher Weg wird für zwei Monate zum Nadelöhr Von Klaus Plath | 18.08.2023, 06:00 Uhr Hier beginnt die Baustelle. Ab Einmündung Alsenstraße bis Einmündung Ossenpadd wird eine Einbahnstraße eingerichtet. Gefahren werden darf dann nur noch stadteinwärts. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Das dürfte die Verkehrsteilnehmer in Uetersen belasten, denn am Tornescher Weg wird es eng. Eine Baustelle wird am Tornescher Weg eingerichtet, die für Stau sorgen könnte.