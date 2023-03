Marcel Jez (links), Betriebsleiter der Papierfabrik Meldorf in Tornesch, und Abbruchexperte Hendrik Beckmann vor dem alten und dem neuen Schornstein. Foto: Thomas Pöhlsen up-down up-down Schornstein-Abbau per Hand und Stein für Stein Ein Tornescher Wahrzeichen wird abgerissen Von Thomas Pöhlsen | 21.03.2023, 17:53 Uhr

Der historische Schornstein der Papierfabrik Meldorf in Tornesch soll angerissen werden. Das geschieht wegen der Nähe zur bestehenden Bebauung in Teilen per Hand und Stein für Stein.