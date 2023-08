Die Anklage wiegt schwer: Ein Mann soll in Tornesch und anderswo fast zehn Jahre lang ein Kind missbraucht haben. Laut Anklage hat er von den Taten Video- und Fotoaufnahmen angefertigt.

Im Februar 2023 wurde der Wohnsitz des Mannes durchsucht. Dort fanden Polizisten neben den Bildern und Videos, die er selbst hergestellt hatte, laut Staatsanwaltschaft an die 300.000 weitere Dateien mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt. Der 48-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn ist vor dem Landgericht Itzehoe nun der Prozess eröffnet worden.

Angeklagter soll sich mit der Mutter des Opfers angefreundet haben

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte sich mit der Mutter des Opfers angefreundet hatte. Sie vertraute ihm demnach das Kind zur Aufsicht an. 86 Taten wirft ihm die Anklage vor, die zwischen 2014 und 2023 passiert sein sollen. Einmal soll ein anderes Kind betroffen gewesen sein.

Die 3. Große Jugendkammer am Landgericht wird bei der juristischen Aufarbeitung der Ereignisse die verschiedenen Gesetzesfassungen berücksichtigen müssen, die während dieser Zeit galten. Am 1. Juli 2021 trat das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder in Kraft, das teilweise erheblich schärfere Strafen vorsieht.

Nach der Einlassung des Angeklagten, die der Mann unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgab, hat das Gericht zunächst sechs weitere Verhandlungstage angesetzt. Der nächste ist für den 23. August geplant.