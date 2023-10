Eine umfangreiche Sammlung an Fotos, Dokumenten und Informationen hat die Tornescher Frauengeschichtswerkstatt zusammengetragen. Hier zu sehen Anneliese Patow, geborene Lechner, (1920-2001), die zwanzig Jahre lang von 1954 bis 1974 in der Lederfabrik am Hasweg arbeitete.

Foto: P up-down up-down