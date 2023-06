Der Neubau der Johannes-Schwennesen-Schule ist beschlossen, doch der Streit geht weiter. Archivfoto: Michaela Eschke up-down up-down Diskussion der Elterninitiative Tornescher Eltern machen Druck für den Neubau der Johannes-Schwennesen-Schule am Esinger Weg Von Thomas Pöhlsen | 29.06.2023, 08:00 Uhr

Eltern haben während einer Podiumsdiskussion massive Kritik an der Schulsituation in Tornesch geübt. Besonders in ihrem Fokus: die CDU, die gegen einen Neubau der Johannes-Schwennesen-Schule ist.