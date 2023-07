Der Industriemechaniker Lukas Rollauer vor fertiggestellten Antriebseinheiten für Pumpen. Foto: Michaela Eschke up-down up-down Unternehmen im Fokus Witte Pumps & Technology setzen in Tornesch künftig auf Recycling-Technologie Von Michaela Eschke | 31.07.2023, 16:00 Uhr

Neben Zahnradpumpen werden bei Witte Pumps in Tornesch-Oha in Kürze auch Granulierungen produziert. Sie verwandeln Kunststoffe in Granulat. Trotz aller Widrigkeiten am Weltmarkt entwickelt sich der Umsatz positiv.