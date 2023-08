Wechselgeld gestohlen Einbruch in einen Friseursalon am Tornescher Lindenweg Von Sylvia Kaufmann | 28.08.2023, 16:23 Uhr Am Tornescher Lindenweg wurde in einen Friseursalon eingebrochen und Wechselgeld gestohlen. Symbolfoto: Friso Gentsch up-down up-down

Bislang Unbekannte drangen am Samstag in Tornesch in einen Friseursalon ein. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber.