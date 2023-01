Frisch erstanden: Im Amt Marsch und Geest Südholstein gibt es sie noch, die Gelben Säcke. Foto: Tina Wollenschläger up-down up-down Wechsel von GAB zu RMG Keine Tonne in Sicht – und die Gelben Säcke reichen in Tornesch und dem Amt Gums nicht Von Tina Wollenschläger | 03.01.2023, 18:34 Uhr

Eine Rolle mit Gelben Säcken pro Haushalt gibt es laut RMG, dem ab 2023 zuständigen Entsorger, in Rathäusern und Amtshäusern im Kreis Pinneberg. Doch nur so lange der Vorrat reicht – und der ist in Tornesch knapp bemessen, wie es scheint.