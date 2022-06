Die Kriminalpolizei in Pinneberg sucht Zeugen, die am Tatort Beobachtungen gemacht haben. FOTO: Rainer_Droese via www.imago-images.de up-down up-down In der Esinger Straße Bargeld gestohlen: Unbekannte brechen in Tornescher Bäckerei ein Von Susi Große | 27.06.2022, 15:44 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag (24. Juni) in die Verkaufsräume einer Bäckerei in Tornesch eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt.