Ein Teil des Rauchabzugs im Inneren des Schornsteins der Papierfabrik Meldorf wird mit einem Kran herausgezogen. Foto: Jörg Federmann up-down up-down Innenteil mit einem Kran herausgezogen Spektakulärer Abbruch des historischen Schornsteins in Tornesch Von Thomas Pöhlsen | 29.03.2023, 17:00 Uhr

Der ortsbildprägende Schornstein der Meldorfer Papierfabrik in Tornesch wird abgerissen. In einer spektakulären Aktion wurde jetzt das Innere per Kran ausgebaut.