Dreckige Toiletten, ungewischte Böden und Möbel, überquellende Mülleimer – das ist laut Schulleiterin seit vielen Monaten Alltag an der Johannes-Schwennesen-Schule. Zum Leidwesen der Grundschüler. Foto: Susi Große up-down up-down Hygiene-Problem an Grundschule Seit Privatisierung: Reinigungs-Mängel auch in anderen städtischen Gebäuden in Tornesch Von Susi Große | 13.09.2022, 17:30 Uhr

An der Johannes-Schwennesen-Schule in Tornesch bestehen massive Reinigungsmängel, seitdem die Grundschule von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen geputzt werden. Die Bürgermeisterin berichtet von Beschwerden auch in anderen städtischen Gebäuden.