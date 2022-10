In Tornesch kam es in der Straße Am Moor zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Polizei sucht Zeugen Nur kurz abwesend: Einbruch in Einfamilienhaus in Tornesch Von Sylvia Kaufmann | 04.10.2022, 15:13 Uhr

Unbekannte drangen in Tornesch am Freitagabend (30. September) in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Moor ein. Sie entwendeten unter anderem Schmuck.