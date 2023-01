Der Leiter des Küchenbereichs im Tornescher Awo Café Kleiner Friedrich Axel Behnke sieht in der Umsetzung von Mehrwegverpackungen in der Gastronomie Herausforderungen in der Logistik. Foto: Sylvia Kaufmann up-down up-down Umsetzung der Mehrwegpflicht Tornesch: Noch Fragen offen bei Take-away-Essen in Mehrwegverpackungen Von Sylvia Kaufmann | 29.01.2023, 12:00 Uhr

Seit Anfang des Jahres gilt eine Mehrwegpflicht für die Gastronomie. Neben Einwegbehältern werden Mehrwegbehälter für Take away Essen und To go Getränke verpflichtend. Shz.de hat in Tornesch im Imbiss Asia Hub und im Awo-Café Kleiner Friedrich nachgefragt.