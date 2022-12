Um diese Wiese, direkt am Bahnübergang Gärtnerweg, geht es. Semmelhaack wollte dort Reihenhäuser bauen, doch die starken Erschütterungen der Bahn hätten eine massive Bauweise erfordert. Nun gibt es einen neuen Eigentümer mit einem neuen Plan. Foto: Susi Große up-down up-down Kommt jetzt eine Gewerbehalle? Tornesch: Neuer Anlauf für Bauprojekt am Bahnübergang Gärtnerweg Von Susi Große | 02.12.2022, 17:00 Uhr

Ein erster Versuch, die Wiese am Bahnübergang Gärtnerweg in Tornesch zu bebauen, ist gescheitert. Die Erschütterungen durch die Bahn hätten eine massive und teure Bauweise erfordert. Nun will ein lokales Bauunternehmen dort eine Gewerbehalle an den Schienen bauen.