Um die Verkehrsführung am Ohlenhoff sicherer zu gestalten, hat die Verwaltung auf Antrag der CDU überprüfen lassen, ob in Höhe der Zufahrten zu den Parkplätzen der Supermärkte ein Kreisel möglich ist. Foto: Sylvia Kaufmann Tornesch Kreisverkehr am Ohlenhoff als Option für mehr Verkehrssicherheit Von Sylvia Kaufmann | 02.09.2022, 07:00 Uhr

Auf Antrag der CDU wurden in den aktuellen Haushalt 10.000 Euro eingestellt, um die Möglichkeiten einer für alle Verkehrsteilnehmer sicheren Verkehrsführung am Ohlenhoff in Tornesch durch ein Planungsbüro erarbeiten zu lassen. Die CDU plädiert für einen Kreisel.