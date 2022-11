Erlen, Weiden und Pappeln im Eigentum der Stadt Tornesch wurden am Wirtschaftsweg In de Hude gefällt und mitgenommen. Foto: Michael Ruff up-down up-down An Wirtschaftsweg Erlen, Weiden und Pappeln: Holzdiebe fällen und stehlen Bäume in Tornesch Von Susi Große | 09.11.2022, 19:40 Uhr

Unbekannte haben im Wirtschaftsweg In de Hude in Tornesch zehn große Bäume gefällt und gestohlen. Sie befanden sich im Eigentum der Stadt, die bereits Anzeige erstattet hat. Es ist nicht der erste Fall von Holzdiebstahl in Tornesch.