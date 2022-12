Gongspieler Peter Heeren in Aktion. Im Januar kommt er nach Tornesch. Foto: Süleyman Kayaalp up-down up-down Vibrationen für den Körper Gongkonzert mit Peter Heeren in der Tornescher Kirche Von Klaus Plath | 28.12.2022, 14:30 Uhr

Peter Heeren, Organist aus Itzehoe, ist im neuen Jahr in der Tornescher Kirche zu hören. Doch nicht an der Kirchenorgel nimmt er Platz – Heeren ist auch Gongspieler. Dieses Instrument rückt in den Konzertmittelpunkt.