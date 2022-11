An der Johannes-Schwennesen-Schule häufen sich die Beschwerden über eine mangelhafte Reinigung, seitdem dort nicht mehr der städtische Reinigungsdienst, sondern privatwirtschaftliche Unternehmen im Einsatz sind. Foto: Susi Große up-down up-down Nach Beschwerden über Hygiene Tornesch entscheidet über Reinigung der Johannes-Schwennesen-Schule Von Susi Große | 04.11.2022, 09:00 Uhr

Nach Beschwerden über Reinigungsmängel an der Johannes-Schwennesen-Schule in Tornesch hatte der Hauptausschuss entschieden, die Grundschule wieder übergangsweise durch städtisches Personal zu reinigen. Nun steht die finale Entscheidung an.