Unbekannte sind im Wismarring gewaltsam in die Wohnräume eines Einfamilienhauses eingedrungen. Symbolfoto: Thomas Trutschel/photothek.net up-down up-down Am Wochenende Tornesch: Unbekannte brechen in Wohnungen am Wismarring und Baumschulenweg ein Von Susi Große | 26.09.2022, 17:39 Uhr

Unbekannte sind in Tornesch zwischen Freitag und Sonnabend in zwei Wohnungen eingebrochen, und zwar am Wismarring und am Baumschulenweg. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.