Unbekannte haben einen Mercedes Benz in Tornesch aufgebrochen, um unter anderem an das Lenkrad des Wagens zu kommen. FOTO: Symbolfoto: imago stock&people Alter Sportplatz in Tornesch Lenkrad und Navi geklaut: Diebe bauen Mercedes-Inventar aus Von Susi Große | 30.05.2022, 16:09 Uhr

Vermutlich in der Nacht zum Sonnabend (28. Mai) haben Unbekannte in der Straße Alter Sportplatz in Tornesch einen Mercedes Benz aufgebrochen. Sie hatten es auf das Inventar des SUV abgesehen.