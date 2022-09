Die Johannes-Schwennesen-Schule in Tornesch ist am Limit angekommen. Mehr Schüler kann sie ohne einen Anbau nicht aufnehmen. Foto: Michaela Eschke up-down up-down Pläne der Tornescher Parteien SPD will Grundschul-Neubau und neue Kita-Plätze kombinieren Von Susi Große | 02.09.2022, 12:00 Uhr

Was wollen die Parteien in Tornesch noch bis Jahresende erreichen? Die SPD kämpft für mehr Betreuungsplätze und qualifiziertes Personal in den Kitas. Vehement setzen sich die Sozialdemokraten für den Schulneubau ein.