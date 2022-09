Die Tornescher FDP steht hinter dem Schulneubau für die Johannes-Schwennesen-Schule. Foto: Susi Große up-down up-down Pläne der Tornescher Parteien FDP kämpft für Grundschul-Neubau und ausgeglichenen Haushalt Von Susi Große | 06.09.2022, 08:00 Uhr

Was wollen die Parteien in Tornesch noch bis Jahresende erreichen? Die FDP will in der zweiten Jahreshälfte 2022 besonders den Neubau der Johannes-Schwennesen-Schule vorantreiben, hat aber auch die Finanzlage der Stadt im Blick.