Jörg Federmann hinterfragt die Baumfällungen zugunsten eines neuen Wohnblocks an der Willy-Meyer-Straße. Denn dafür mussten große, alte Bäume weichen. Foto: Susi Große Geförderter Wohnungsbau Tornesch: Darum werden an der Willy-Meyer-Straße jetzt Bäume gefällt Von Susi Große | 12.12.2022, 16:00 Uhr

Die Baugenossenschaft Adlershorst baut auf einem Grundstück an der Willy-Meyer-Straße in Tornesch in Kürze ein neues Mehrfamilienhaus mit 28 Wohnungen. Dafür mussten jetzt Bäume gefällt werden. Das stört einige Nachbarn.