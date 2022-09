Der Erweiterungsbau ist links vom Bestandsgebäude geplant. Foto: Michaela Eschke up-down up-down Ausbau der Kinderbetreuung Tornesch bringt Anbau an Kita Seepferdchen auf den Weg Von Michaela Eschke | 08.09.2022, 09:00 Uhr

In Containern und später in einem Erweiterungsbau an der Kita Seepferdchen in Tornesch sollen weitere 40 Kinder ab drei Jahren einen Betreuungsplatz erhalten. Auch an anderer Stelle wird an einer höheren Versorgungsquote gearbeitet.