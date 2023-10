Bei einem schweren Unfall in Wedel ist am Montagabend (16. Oktober) ein 72-jähriger Fahrradfahrer verstorben. Wie Polizeisprecher Jens Zeidler mitteilte, war es gegen 19.10 Uhr zu einer Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und einem Autofahrer gekommen. Dabei ist der 72-jährige Wedeler auf seinem E-Fahrrad so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Fahrrad kippt vor Auto

Der 61 Jahre alte Autofahrer war auf der Straße Autal in Richtung Breiter Weg unterwegs, als er dem Radfahrer begegnete. Aus bisher unbekannten Gründen hielt der 72-Jährige am Fahrbahnrand der Straße Autal an und kippte unmittelbar vor dem Auto des Pinnebergs auf die Fahrbahn, wie Zeidler schildert. Demnach hatte der 61-Jährige keine Chance mehr, rechtzeitig abzubremsen oder auszuweichen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Auto.

Warum der 72-Jährige auf die Fahrbahn gekippt war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe beauftragte einen Sachverständigen für die Unfallaufnahme. Zudem suchen die Beamten des Polizeireviers in Wedel nach möglichen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und deren Hinweise zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (04103) 5018111 entgegen.