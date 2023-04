Aufgrund von Bauarbeiten erfolgen in mehreren Uetersener Straßen temporär Vollsperrungen. Symbolfoto: IMAGO/POSS ROLF up-down up-down Einschränkungen im Verkehr Bauarbeiten in Uetersen: Sperrungen in Alsenstraße und Kleiner Sand Von Sylvia Kaufmann | 11.04.2023, 18:00 Uhr

Im Uetersener Kleinen Sand werden die Bushaltestellen erneuert, in der Alsenstraße eine Regenwasser- und Schmutzwasserleitung an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Ab Montag (24. April) erfolgen daher in beiden Straßen temporäre Sperrungen für den Durchgangsverkehr.